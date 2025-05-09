Karadeniz Ereğli'de 350 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ata tohumlarından üretilen 350 bin sebze fidesi, yoğun bir katılımla vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ata tohumu projesinin önemine vurgu yaparak, dağıtımın her yıl artarak devam edeceğini açıkladı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ata tohumlarından yetiştirilen 350 bin sebze fidesi dağıtıldı.
Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde oluşturulan dağıtım noktalarında yoğunluk yaşandı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, ata tohumu dağıtımına her yıl artarak devam edeceklerini söyledi.
Geleceğe bırakacakları en değerli miras olan ata tohumu projesini önemsediklerini belirten Posbıyık, belediyeye ait 8 serada her yıl ata tohumu ürettiklerini ve vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını kaydetti.
Konuşmanın ardından 3 ayrı noktadan 4 çeşit sebze fidesi vatandaşlara dağıtıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel