Karadeniz Ereğli'de 350 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, ata tohumlarından yetiştirilen 350 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde oluşturulan dağıtım noktalarında yoğunluk yaşandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, ata tohumu dağıtımına her yıl artarak devam edeceklerini söyledi.

Geleceğe bırakacakları en değerli miras olan ata tohumu projesini önemsediklerini belirten Posbıyık, belediyeye ait 8 serada her yıl ata tohumu ürettiklerini ve vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından 3 ayrı noktadan 4 çeşit sebze fidesi vatandaşlara dağıtıldı.