Karadeniz'de VIRAT Tankerine İkaza Uğradı

(ANKARA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir." açıklamasını paylaştı.

Karadeniz'de isabet alan VIRAT isimli tankere ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir."