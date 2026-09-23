Karadeniz'de fırtına balıkçılara zor anlar yaşattı

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Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Abana ilçesinden Karadeniz'e açılan amatör balıkçılar, fırtına ve dalgalar nedeniyle balıkçı barınağına ulaşmakta güçlük çekti.

Bunun üzerine Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndaki diğer balıkçılar, tekneleriyle sandaldakilerin yardımına gitti.

Teknelere halatla bağlanan sandal, barınağa getirildi.

Öte yandan barınakta bulunan bazı tekneler de fırtınadan etkilendi. Rıhtımdaki bir sandal su alarak battı.

Kaynak: AA