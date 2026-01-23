Haberler

Pakistan'daki alışveriş merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 71'e yükseldi

Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 Ocak'ta çıkan yangında ölü sayısının 71'e ulaştığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, 77 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberinde, Karaçi'deki alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından ekiplerin, enkazda arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinin, yangında ciddi hasar alan alışveriş merkezinden şimdiye kadar çıkardığı cenazelerin sayısının 71 olduğu belirtildi.

Cenazelerden, 16'sının kimliğinin tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililer, yangında ölenlerin tam sayısının ancak kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından belirlenebileceğini açıkladı.

77 kişiden haber alınamıyor

Yetkililer, yangında kaybolan 77 kişiden haber alınamadığını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin, alışveriş merkezinin daha önce erişilemeyen küçük bir kısmında çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Arama kurtarma çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade eden yetkililer, çalışmaların bugün sonlanmasını beklediklerini söyledi.

Yetkililer, şu ana kadar elde edilen bilgilere göre yangının bir çiçekçi dükkanında başladığını ve havalandırma borusundan yayıldığını kaydetti.

Alışveriş merkezindeki yangın

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta yangın çıkmıştı.

Yangın sonucu bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plazanın yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik alana yayılan ve 1200 dükkanın bulunduğu büyük bir yapı olduğu bildirilmişti.

Yetkililer, alışveriş merkezi ve plaza kompleksinin arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkılmasını tavsiye etmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
