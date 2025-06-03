Depremi fırsat bilen 200'den fazla kişi hapisten kaçtı

Dawn'un polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Karaçi'de gece yarısı meydana gelen depremin ardından, bölgedeki bir hapishanedeki mahkumlar sayım için geçici olarak dışarı çıkartıldı.

SAYIMDA FARK EDİLDİ

Dışarı çıkartılmalarının ardından 200'den fazla mahkumun hapishaneden firar ettiğini ifade eden yetkililer, bu mahkumların 78'inin yakalandığı bilgisini paylaştı.

MAHKUMU ANNESİ TESLİM ETTİ

Öte yandan yetkililer, polisle çatışmaya giren bir mahkumun etkisiz hale getirildiğini belirtirken, bir diğerinin ise annesi tarafından teslim edildiğini ifade etti. Firari mahkumlara ilişkin çalışmalar sürüyor.