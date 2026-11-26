Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

KARAÇİ, 26 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde çöken bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, 25 Kasım 2026.

Pakistan'ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi'de çarşamba günü bir apartmanın çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua