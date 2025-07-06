Karaçi'de Bina Çöktü: Can Kayıpları 17'ye Yükseldi
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir bina çöktü, kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor. Enkazdan çıkarılan yeni cenazelerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye ulaştı.
KARAÇİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de cuma günü beş katlı bir bina çöktü.
Devlete ait Rescue 1122 kurtarma ekibinin sözcüsü cumartesi sabahı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, enkazdan çıkarılan yeni cenazelerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel