Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Şahmelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Semih Şahin