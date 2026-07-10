Haberler

Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şahmelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor

Galatasaray ilk yıldızını indiriyor
Düz alan bulamayan Rizeli, çay alım yerinin üzerine halı saha inşa etti

Her erkeğin hayalini gerçekleştirdi
İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi

Koruması muhabirleri engelledi, ünlü yıldız araya girdi: Şşşt!
AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!

AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal