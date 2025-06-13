Karaburun Meydan Açılışı ve Millet Bahçesi 3. Etap Temel Atma Töreni Gerçekleşti

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Arnavutköy'de yapılan törende, Karaburun Meydanı'nın açılışı yapıldı ve Millet Bahçesi'nin 3. etap temel atma işlemleri gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, meydanın sosyal ve kültürel etkinlikler için önemli bir merkez olacağını ifade etti.

Arnavutköy'de, "Karaburun Meydan Açılışı ve Millet Bahçesi 3. Etap Temel Atma Töreni" gerçekleştirildi.

Karaburun Sahili'nde gerçekleşen törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bu topraklara sevdalı insanlarla tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Hizmet zincirine yeni halkalar eklediklerini belirten Candaroğlu, "Karaburun'un kalbine bir meydan kazandırıyoruz. Ama bu sıradan bir meydan değil. Bu meydan, sosyal hayatın, kültürel buluşmaların, bayramların, düğünlerin, festivallerin merkezi olacak. Bu meydan, Karaburun'un kendine yakışan vizyonuna attığımız güçlü bir imzadır. Bugün sadece bir açılış yapmıyoruz, aynı zamanda Karaburun'un geleceğini inşa ediyoruz. Millet Bahçemizin üçüncü etabının temelini atarken şunu gururla ifade etmek isterim. Birinci etap halkımızın hizmetine sunuldu, ikinci etap ise çok yakın bir zamanda tamamlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Candaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ve çocuklar ile birlikte butona basarak açılışı gerçekleştirdi.

Çevre dostu peyzaj dokusuyla planlanan Karaburun Meydanı, yürüyüş yolları, etkinlik alanları ve modern donatılardan oluşuyor.

Millet Bahçesi 3. Etap Projesi'nin ise sahil şeridinde geniş bir rekreasyon kuşağı oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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