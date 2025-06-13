Karaburun'daki Orman Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

6 SAATTE KONTROL ALTINDA

İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kadir ÖZEN- Dinçer Can SONER/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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