Karaburun'daki Orman Yangını 6 Saatte Kontrol Altına Alındı

6 SAATTE KONTROL ALTINDA

İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kadir ÖZEN- Dinçer Can SONER/ İZMİR,