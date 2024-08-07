Üye Girişi
Haberler

Karabük Valiliği'nde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valiliği'nde temmuz ayına ilişkin 'Güvenlik Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Yavuz, toplantıda kentin huzuru, güvenliği ve esenliği için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Karabük Valiliği'nde temmuz ayına ilişkin "Güvenlik Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin huzuru, güvenliği ve esenliği için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Kamu düzeni ve güvenliği açısından Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğuna işaret eden Yavuz, kolluk kuvvetlerine ve tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.

Yavuz, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurgulayarak, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında meydana gelen iş kazası sayısının, bir önceki aya göre arttığını kaydeden Yavuz, tüm iş yerlerinden iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerini tekrar gözden geçirmelerini istedi.

Yavuz, Karabük'te 31 Ekim'e kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"2024 yılında özellikle yıldırım düşmesinden kaynaklı olmak üzere 23 orman yangını çıkmış olup, bu yangınların 17'si temmuz ayında meydana gelmiştir. Çıkan bu yangınlar kurumlarımızın ortak ve özverili çalışmasıyla çok fazla büyümeden söndürülmüştür. Unutmayalım ki; geleceğimiz olan akciğerlerimiz ormanlarımızı, yeşil vatanımızı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Ordu da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Valiliği Mustafa Yavuz Politika Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak 'Çelik Kubbe Projesi' Erdoğan'ın önüne geldi

Türkiye'nin üzerinde kuş uçurtmayacak "Çelik Kubbe Projesi" Erdoğan'ın önüne geldi

 İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına CHP'den skandal yanıt: Müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz

İsrailli bakan Katz'ın paylaşımına CHP'den skandal yanıt: Müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title