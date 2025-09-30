Haberler

Karabük Üniversitesi'nde Oyun Geliştirme Maratonu: Power-Up Game Jam 2025

Karabük Üniversitesi'nde Oyun Geliştirme Maratonu: Power-Up Game Jam 2025
Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen Power-Up Game Jam 2025 etkinliğinde 100 öğrenci oyun geliştirmek için bir araya geldi. 17 takımın katıldığı maratonda katılımcılar, farklı alanlardan oyun tasarladı ve yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen "Power-Up Game Jam 2025"te, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen 100 öğrenci 17 takım halinde oyun geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 26-28 Eylül'de gerçekleştirilen 3 günlük maraton, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmesi için önemli fırsat sundu. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin teması "Future Arcade" oldu.

Katılımcılar, joysticklerle saatlerce oynanan oyunların hissini, neon ışıkları, siberpunk atmosferi ve fütüristik dünyalarla yeniden canlandırmaya çalıştı.

Hukuk, güzel sanatlar, bilgisayar mühendisliği, endüstriyel tasarım, mekatronik, oyun geliştirme ve yapay zeka gibi farklı alanlardan öğrenciler sıfırdan oyun tasarladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin de dahil olduğu etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sektör firmalarından TaleWorlds, Humbara Game Studio, Playable Factory ve Mad Rooster da destek verdi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yarışmanın ilk gününde etkinlik alanını ziyaret ederek, takımlarla bir araya geldi. Katılımcılarla sohbet eden Kırışık, öğrencilerin projelerini inceledi ve başarı dileklerinde bulundu.

Açıklamada görüşlerinde yer verilen KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, etkinliği geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Karabük'te adından söz ettiren bir oyun programlama etkinliğine dönüşecek. İstanbul'dan, Kırıkkale'den, Samsun'dan katılım oldu. Etkinliği genişlettikçe çok daha öne çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise KBÜ'nün ÜNİDES'te 113 projeyle birinci olduğunu hatırlatarak, "Bu çıtayı yükselterek devam edeceğimize inanıyoruz. Siz gençler burada bir ürün çıkarmak için mücadele ettiniz, hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmelerde, birincilik ödülü "Xsense", ikincilik ödülü "Whitetrue", üçüncülük ödülü ise "Madmakers" takımlarına verildi.

Kapanış programına KBÜ Rektör Yardımcıları Karaş ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Bilişim MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrullah Demiral, Güven, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ali Balkis, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
500
