Karabük Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, N sosyal hesabındaki paylaşımında, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini belirtti.

Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak üniversitede dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.