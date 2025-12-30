Karabük Üniversitesi'nde eğitime kar engeli
Olumsuz hava şartları nedeniyle Karabük Üniversitesi'nde yarın da eğitim ve öğretime ara verildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm birimlerde final sınavlarının ertelendiğini açıkladı.
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, N sosyal hesabındaki paylaşımında, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini belirtti.
Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak üniversitede dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel