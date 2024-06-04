Karabük'ün Ovacık ilçesinde otomobil çarpışması: 1 yaralı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Ovacık Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.Y. idaresindeki 78 BG 977 plakalı otomobil, Ekincik köyündeki Merkez ve Kadı mahalleleri yolunda M.Y. yönetimindeki 78 AV 797 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 78 BG 977 plakalı araçtaki H.H. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralı yolcu, ambulansla Ovacık Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.