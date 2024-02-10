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Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

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Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Gökçedüz köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, zorlu şartlarda müdahale edilerek söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Gökçedüz köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale edildi.

Yaklaşık 100 dekar alana yayılan örtü yangını, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansta tedavi edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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