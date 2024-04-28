Karabük'ün Eflani ilçesinde tırla çarpışma: Otomobil sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda Eflani-Daday kara yolunda da başka bir otomobilin tabela ile çarpışması sonucu hasar meydana geldi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde tırla çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Emin E. idaresindeki 34 JG 8629 plakalı otomobil, Hükümet Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 BM 312 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eflani- Daday kara yolunda ise F.K. idaresindeki 78 SS 190 plakalı otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada hasar oluştu.