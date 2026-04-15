Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali 19 Mayıs'ta açılacak

Karabük'te yenileme çalışmalarında sona gelinen şehirlerarası otobüs terminali, 19 Mayıs'ta hizmete girecek. Modern bilet ofisleri, konforlu bekleme salonları ve diğer birçok hizmetiyle terminal, yolcu ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayacak.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare terasa sahip terminal, modern bilet ofisleri, geniş ve konforlu bekleme salonları, mescid, kafeterya, kayıp eşya birimi, lostra hizmeti, berber, hediyelik eşya dükkanları ve otopark gibi birçok hizmet alanını bünyesinde barındırıyor.

Tüm yolcu ihtiyaçlarının tek çatı altında karşılanacak şekilde tasarlanan terminalin, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda standartları yükseltmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, terminalin eski halinin şehre yakışmadığını belirterek, "Terminali Karabük'e yakışır, vatandaşlarımızın konforunu önceleyen, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ferah ve modern yapıya dönüştürmüş olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Karabük için üretmeye, şehrimizin geleceğine değer katmaya ve verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Terminalimiz Karabükümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin

Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin

Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin

Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin

Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı