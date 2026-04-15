Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali 19 Mayıs'ta açılacak

Karabük'te yenileme çalışmalarında sona gelinen şehirlerarası otobüs terminalinin 19 Mayıs'ta hizmete açılacağı bildirildi.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare terasa sahip terminal, modern bilet ofisleri, geniş ve konforlu bekleme salonları, mescid, kafeterya, kayıp eşya birimi, lostra hizmeti, berber, hediyelik eşya dükkanları ve otopark gibi birçok hizmet alanını bünyesinde barındırıyor.

Tüm yolcu ihtiyaçlarının tek çatı altında karşılanacak şekilde tasarlanan terminalin, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda standartları yükseltmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, terminalin eski halinin şehre yakışmadığını belirterek, "Terminali Karabük'e yakışır, vatandaşlarımızın konforunu önceleyen, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ferah ve modern yapıya dönüştürmüş olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Karabük için üretmeye, şehrimizin geleceğine değer katmaya ve verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Terminalimiz Karabükümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.