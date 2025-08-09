Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Karabük'te 31 saatlik müdahale ile kontrol altına alınan orman yangınının ardından, zarar gören 90 hektarlık alan dronla görüntülendi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulundu.

Karabük'te, havadan ve karadan yaklaşık 31 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.

Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisinde, 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra 7 Ağustos'ta yeniden başlayan yangına, 168 araç, 10 helikopter, 1 uçak ve 631 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın dün kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 90 hektarlık ormanlık alanın etkilendiği yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
