Karabük'teki 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'te bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, merkez dron ile görüntülendi.
KELTEPE KAYAK MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Karabük'te bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kayak merkezi dron ile görüntülendi.
Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı