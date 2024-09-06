Karabük'te Zehirli Örümcek Türü Tespit Edildi

Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde örümcek görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, örümceği kavanoza aldı.

Yapılan incelemede bu türün zehirli örümceklerden "argiope lobata" olduğu belirlendi.

"Oldukça iri örümceklerdir"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu, AA muhabirine, bu türün Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülmeye başlandığını söyledi.

Güngöroğlu, "argiope lobata" türüne Türkiye'de genellikle Akdeniz bölgesinde rastlandığına, ağlarını zikzak şeklinde ördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Oldukça iri örümceklerdir. Erkekleri 6 santimetre civarındayken dişileri erkeklerin yaklaşık 4 katı uzunluğa, 25 santimetreye erişebilir. Zehirli örümceklerdir fakat insanlar için tehlikeli bir tür olarak kabul edilmezler. Yine de bebeklerin, sağlık sorunları bulunan yetişkinlerin veya örümcek ısırığına karşı hassasiyeti olan bireylerin dikkat etmesi gerekir."