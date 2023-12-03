Karabük'te yol çalışması sırasında iş makinesine kaya düştü, operatör hayatını kaybetti
Karabük'ün Yenice ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin üzerine kaya düşmesi sonucu operatör hayatını kaybetti. İş makinesi içerisinde sıkışan operatörün cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde, yol çalışması sırasında iş makinesinin üzerine kaya düşmesi sonucu operatör öldü.
İlçeye bağlı Çamlı köyü Kızılkaya mevkisinde, orman yolunda yol açma çalışması yapan Sinan Şen'in (38) kullandığı iş makinesinin üzerine kaya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, iş makinesi içerisinde sıkışan Şen'in, hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şen'in, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.