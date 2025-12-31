Haberler

Karabük'ün yükseklerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Karabük'te 5 gündür devam eden yağışlarla birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 75 santime, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. 149 köy yolu açıldı, elektrik kesintileri yaşanıyor.

KARABÜK'te cumartesi gününden beri etkili olan yağışta kar kalınlığı yükseklerde 2 metreye ulaştı.

Karabük'te 5 gündür aralıklarla etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 75 santim, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Kapalı 149 köy yolu ulaşıma açılırken, 129 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz yaptığı açıklamada, "Bölgemiz çok yoğun bir kar yağışı aldı. Karabük merkez 70-75 santimetrenin üzerinde kar alarak aslında son yıllardaki bir rekora da imza attı. Zaten yukarı yayla kısımlarımızda rakımın daha yüksek olduğu kısımlarda 2 metreyi bulan kar yağışımız var. 149 köyümüzün yolunu açtık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Diğer köy yollarımızı da bugün ve yarın hızlı bir şekilde ulaşıma açarak inşallah kısa sürede vatandaşlarımızın daha rahat ve daha güvenli ulaşım sağlaması için çalışmalarımız devam edecek. Yine bu sabah itibariyle 27 yerleşim yerimizde elektrik enerjisi noktasında kesintilerimiz var. Şu anda hem Karabük'teki enerji şirketimizin ekipleri hem Ankara'dan gelen takviye ekiplerle birlikte gece gündüz 24 saat çalışıyorlar" dedi.

KENTTEN KAR MANZARALARI

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te Atatürk Bulvarı'nda aydınlatma direğine çıkan leylek dron ile görüntülendi. Safranbolu'da bir esnaf ise dükkanının önünde biriken karlardan yatak yaptı. Eflani ilçesinde ise karların arasından yürüyen büyükbaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Eflani Ortakçılar Göleti ve etrafındaki çam ağaçları ise etkili olan kar ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
