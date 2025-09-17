Haberler

Karabük'te Yerleşim Yerine Yakın Anız Yangını Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde evlere yakın bir alanda çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Karabük'te yerleşim yerine yakın alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki alanda henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Evlere yakın bölgede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların yardımıyla söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte İsrail'e en çok para akıtan ülkeler: Birinciden çok ikinci şaşırttı

İsrail'e en çok para akıtan ülkeler: Birinciden çok ikinci şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.