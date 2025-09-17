Karabük'te Yerleşim Yerine Yakın Anız Yangını Söndürüldü
Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde evlere yakın bir alanda çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Karabük'te yerleşim yerine yakın alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki alanda henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Evlere yakın bölgede çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vatandaşların yardımıyla söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel