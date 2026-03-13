Parkta köpeği Şans ile gezerken başıboş pitbullun saldırısına uğradı

KARABÜK'te, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Yalçın Açıkgöz ve 6 Şubat depremleri sonrası enkazdan kurtararak sahiplendiği köpeği 'Şans' yaralandı.

Olay, 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Yanında sahibi olmayan, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek, parkta gezen Yalçın Açıkgöz ve Çin aslanı cinsi köpeği 'Şans'a saldırdı. Çevreden geçen okul servisinin şoförü Açıkgöz ve köpeğini saldırıdan kurtardı. Sahipsiz pitbull ise saldırıdan sonra kaçtı. Elinden ve bacağından yaralanan Açıkgöz, hastaneye giderek tedavi olurken, köpeğini de veterinerde tedavi ettirdi.

Yaşadıklarını anlatan Yalçın Açıkgöz, "Tasmayı tutup üzerine çıktım ki nefes alamasın, köpeğimi bıraksın diye. İşe de yaradı. Ama hala köpek elimdeydi. Bu arada beni de ısırmaya devam ediyordu. Allah'tan servisçi yetişti. Servisçi köpeğimi servise aldı. Köpeği bıraktım, pitbull bu sefer servisçiye saldırdı. Servisçi levyeyle vurarak kendini kurtardı. Bizi de 3 sokak ötede bıraktı. Polisi ve belediyeyi aradık. Kendi imkanlarımızla evimize geldik. Sonra da aşımızı olduk, köpeğimizi veterinere götürdük" dedi.

Karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Açıkgöz, "İnşallah kamera kayıtlarından sahiplerini bulurlar. Irk ayırt etmem de böyle bir köpek besliyorsanız, bu ırkın özelliğine göre bakacaksınız. Kaçmasına izin vermeyeceksiniz veya salmayacaksınız" diye konuştu.

KÖPEĞİ ENKAZDAN KURTARIP SAHİPLENMİŞ

Açıkgöz'ün, köpeği 'Şans'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'da yıkılan binanın enkazından kurtarıldığı ve sahiplendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı