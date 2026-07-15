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Karabük'te evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk defnedildi

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Karabük'te evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki B.A.K, Yenice ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Karabük'te evde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 yaşındaki çocuk Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Davutlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde dün çıkan yangında hayatını kaybeden B.A.K'nin cenazesi, yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Cihanbey köyü Cenbek Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Çocuğun cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, B.A.K'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, Karabük Belediyesi Personel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Samet Sarıtaş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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