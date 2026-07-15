Yangında yaşamını yitiren Berkant bebek, toprağa verildi

KARABÜK'ün evde çıkan yangında hayatını kaybeden Berkant Aybars Kurt'un (2) cenazesi, Yenice ilçesinde son yolcuğa uğurlandı.

Davutlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde, dün, Ahmet Ç.'ye ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Nurullah E. ve Sadık E.'ye ait tek katlı evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangının başladığı evde Berkant Aybars Kurt isimli bebeğin yalnız olduğu söyleyince ekipler müdahaleyi bu eve yoğunlaştırdı. Yangını söndürüp eve giren ekipler, Berkant Aybars Kurt'un yatakta cansız bedenini buldu. Ekiplerin çalışmasının ardından 3 evdeki yangın da söndürüldü. Berkant Aybars Kurt'un cenazesi, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Berkan Aybars Kurt'un cenazesi, Yenice ilçesi Cihanbey Köyü Cenbek Mahallesi Camisi'nde bugün öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı