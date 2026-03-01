2 katlı ahşap ev ve odunluk yandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangın sonucu bir iki katlı ahşap ev ve odunluk yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Eskipazar'a bağlı Kabaarmut köyünde Şevki Aksu'ya ait 2 katlı ahşap evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin yanında bulunan odunluğa da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken; ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı