Karabük'te Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Karabük'te Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
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Karabük'te Yalnız Yaşayan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
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Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mevlüt Ö, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde yalnız yaşayan Mevlüt Ö'den (64) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Mevlüt Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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