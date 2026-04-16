Karabük'te yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Ovacık ilçesinde bir kişi, evinin yakınındaki ormanlık alana yerleştirdiği fotokapanla yaban hayvanlarını görüntüledi. Nesli tehlike altında bulunan vaşak da görüntüler arasında yer aldı.

Domuz ve kurt gibi yaban hayvanlarının sık sık kayda alındığı bölgede, nesli tehlike altında bulunan vaşak da görüntülendi.

Fotokapanla kayda alınan görüntülerde, vaşak, tavşan ve domuzların bölgede dolaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
