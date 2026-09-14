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Karabük'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı

Karabük'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlının üzerlerinde, iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 25 kök kenevir bitkisi, 273 gram kubar esrar, 30 gram kenevir tohumu, 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 litre kaçak alkol, 105 paket doldurulmuş kaçak sigara, hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi, bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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