Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan 2 Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 26,98 gram bonzai ele geçirildi.
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda E.K. ve E.P'nin üst aramasında, 26,98 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan şüphelilerden birinin yakını adliye girişinde polise "Elinize sağlık" diyerek teşekkür etti.