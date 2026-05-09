Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 11 zanlı yakalanarak 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 53,71 gram reçine esrar ve 1148 sentetik ecza hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İl genelinde düzenlenen 7 operasyonda 11 zanlı yakalandı. Aramalarda, 53,71 gram reçine esrar, 1148 sentetik ecza hap, 2 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz