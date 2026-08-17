Haberler

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1901 sentetik ecza, 1 gram esrar ve uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirilirken, 4 cep telefonuna el konuldu.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Eskipazar ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, 5 zanlının üzerlerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, 1901 sentetik ecza, 1 gram esrar ve uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi, 4 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarına erteleme talebi
Afyonkarahisar'da bir garip yol: Kullanan araçlar mora boyandı

Yolu kullanan araçlar mora boyandı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek

Süper Lig ekibinin başkanından F.Bahçeli miniğe unutulmayacak jest
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş

Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf