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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ile Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 şüphelinin üzerinde, ikametinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda, 20 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 8 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram kenevir tohumu, 8 kök kenevir bitkisi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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