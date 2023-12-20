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Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memurunun cenazesi Zonguldak'ta toprağa verildi

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Karabük'ün Yenice ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 35 gün sonra yaşamını yitiren infaz koruma memurunun cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi. Cansız için Uzun Mehmet Camisi'nde dua edildi ve helallik alındı. Cenaze törenine, Cansız'ın ailesi ve yetkililer katıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 35 gün sonra yaşamını yitiren infaz koruma memurunun cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Karabük-Yenice kara yolu Gökbel mevkisinde, 14 Kasım'daki trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden 34 yaşındaki Semih Cansız'ın cenazesi, Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi.

Cansız için burada dua edildi, helallik alındı.

Daha sonra Cansız'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ontemmuz Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Cansız'ın ailesinin yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende, Cansız'ın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Karabük'ten Yenice ilçesine giden Semih Cansız yönetimindeki 67 DH 790 plakalı otomobil, Gökbel mevkisinde arızalanmış, otomobilinden inen Cansız'a aynı istikamette ilerleyen M.A. idaresindeki 78 BC 198 otomobil çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen sürücü M.A, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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