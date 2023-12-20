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Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memurunun cenazesi Zonguldak'ta toprağa verildi

20 Aralık 2023 15:13 Güncelleme: 15:14 Abone Ol

Karabük'ün Yenice ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 35 gün sonra yaşamını yitiren infaz koruma memurunun cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi. Cansız için Uzun Mehmet Camisi'nde dua edildi ve helallik alındı. Cenaze törenine, Cansız'ın ailesi ve yetkililer katıldı.