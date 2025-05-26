Karabük'te Şiddetli Sağanak ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

KARABÜK'te etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar bahçeye uçtu.

Karabük'te akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kılavuzlar Mahallesi'nde bir öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar bahçeye uçtu. Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle de araç sürücüleri güçlükle ilerledi. Sağanak ve rüzgar kısa süre sonra etkisini kaybetti.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,