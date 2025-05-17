Karabük'te Şehitler Parkı açıldı

Karabük'te Şehitler Parkı açıldı
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Karabük Belediyesi tarafından yapılan Şehitler Parkı açıldı.

Karabük Belediyesi tarafından yapılan Şehitler Parkı açıldı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın girişimleriyle hayata geçirilen park, Karabüklü 77 şehidin hatırasına ithafen inşa edildi.

Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde yer alan park, 1200 metrekarelik toplam alanı, 550 metrekarelik çim zemini, estetik peyzaj düzenlemeleri, oturma grupları, pergoleler, süs havuzu ve amfi oturma alanı ile vatandaşlara yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Törende konuşan Belediye Başkanı Çetinkaya, parkın sadece sosyal alan değil, aynı zamanda şehitlerin hatırasını yaşatacak önemli sembol olduğunu belirtti.

Programda, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da konuşma yaptı,

Dua edilmesinin ardından parkın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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