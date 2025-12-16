Haberler

Karabük'te özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Birlikte Sahnedeyiz Projesi' ile özel gereksinimli çocuklar eğlenceli aktivitelerle buluştu. Etkinlikler, sosyal katılım ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Karabük'te özel gereksinimli çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Ortopedik Protez ve Ortez Kulübü tarafından Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında özel gereksinimli bireylere yönelik, "Birlikte Sahnedeyiz Projesi" düzenlendi.

Karabük Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinliklerde özel gereksinimli çocuklar, müzik eşliğinde palyaçolarla eğlenceli vakit geçirdi, ardından ailelerinin yardımıyla bileklik ve ayraç yaptı.

Projeyle, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama daha güçlü, özgüvenli ve aktif katılım sağlaması, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, üretim sürecine dahil olmalarıyla aile içi iletişimin güçlenmesi ve psikolojik dayanışmanın desteklenmesi hedeflendi.

Etkinliklerin ardından proje koordinatörü Bilge Kaan Özdemir tarafından özel gereksinimli öğrenciler ile etkinliğe destek verenlere katılım sertifikası ve hediyeler verildi.

