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Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Karabük'te Kayabaşı Köprüsü'nde kaldırımda yürüyen M.Ö'ye (53) çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Karabük'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kayabaşı Köprüsü'nde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FEF 180 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen M.Ö'ye (53) çarptı.

Kazada yaya yaralandı, sürücü ise otomobilden inerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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