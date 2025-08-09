Karabük'te Otomobil Tarlaya Devrildi: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eflani- Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Orhan B. (45) yönetimindeki 37 BD 704 plakalı otomobil, Akören köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Orhan B., yolcular Necibe B. (45), Berat B. (4), Efe Enes B. (13) ve Selver Ç. (80) yaralandı. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arap Birliği, İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası acil toplantı düzenleyecek

İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası Arap Birliği'ndeki kritik hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.