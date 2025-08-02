Karabük'te Otomobil Kazasında 3 Yaralı

Karabük'te Otomobil Kazasında 3 Yaralı
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

N.M. idaresindeki LÜN M 7874 yabancı plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1002. Cadde'de 78 ABE 848 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü N.M. ve yanındaki Ş.S.M. ile 78 ABE 848 plakalı otomobildeki V.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza yerinden kaçan 78 ABE 848 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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