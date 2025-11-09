Karabük'te Otomobil Kazası: 7 Yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
H.D. idaresindeki 45 SU 339 plakalı otomobil, Mermer Mahallesi'nde, Ş.Ç'nin kullandığı 78 AAH 888 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki E.D, A.T.D, Z.M.D, A.Ç. ve K.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel