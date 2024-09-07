Karabük'te Otomobil Filyos Çayı'na Düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'te, Filyos Çayı'na düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, karısı yaralandı.

Karabük-Yenice kara yolu Soğuksu Mahallesi mevkisinde, Arif Bektaş (57) idaresindeki 78 ABF 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak yaklaşık 15 metre yükseklikten Filyos Çayı'na düştü.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Arif Bektaş ve eşi Seher Bektaş (61), ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arif Bektaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.