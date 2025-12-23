Haberler

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu R.G. isimli bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.A. idaresindeki 78 ABS 766 plakalı otomobil ile R.G. yönetimindeki 78 BK 899 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan R.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

