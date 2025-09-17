Haberler

Karabük'te Otobüs Kazası: 1 Yaralı

Karabük'te Otobüs Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, bariyere çarpan yolcu otobüsünde bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Karabük'te bariyere çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı.

Karabük- Ankara kara yolu Asit Köprüsü mevkisinde E.M. idaresindeki 41 TT 567 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada yolculardan Hanife Y. yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Mossad ajanı Babek Şehbazi'yi idam etti

Mossad ajanı Babek Şehbazi idam edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.