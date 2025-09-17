Karabük'te Otobüs Kazası: 1 Yaralı
Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, bariyere çarpan yolcu otobüsünde bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.
Karabük- Ankara kara yolu Asit Köprüsü mevkisinde E.M. idaresindeki 41 TT 567 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada yolculardan Hanife Y. yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel