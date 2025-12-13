Haberler

Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te kaybolan Abizer Y, ormanlık alanda ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Y.A, tutuklandı.

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişinin ormanlık alanda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kentte kaldığı otelden dün hastaneye gitmek üzere ayrılan Abizer Y'nin (29) geri dönmemesi üzerine dini nikahlı eşi S.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Aracının, Kapullu ile 5000 Evler Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edilen Abizer Y, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abizer Y'nin cesedi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Konut yatırımında avantajlı dönem: Bu ilde amortisman süresi düştü

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu ilimizde amortisman süresi düştü
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah sahalara bir döndü pir döndü
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Ozan Kabak, 14 ay aradan sonra sahalara golle geri döndü

14 ay sonra sahalara geri döndü! Yaptığıyla tüm stattan alkışı aldı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
title