Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Güncelleme:
Karabük'te kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Abizer Y, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abizer Y'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

Kentteki bir otelden dün hastaneye gitmek üzere ayrılan Abizer Y'nin (29) geri dönmemesi üzerine dini nikahlı eşi S.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Aracının, Kapullu ile 5000 Evler Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edilen Abizer Y, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abizer Y'nin cesedi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Y.A. gözaltına alındı.

