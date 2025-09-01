Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Karabük'te, Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisinde çıkan orman yangınına 554 personel ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor. Yangının büyük oranda çevrelendiği bildirildi.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Saraycık köyü civarındaki orman yangınının büyük oranda çevrelendiğini, Safranbolu ilçesi Harmancık bölgesinde devam eden yangınla ilgili mücadelenin devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
