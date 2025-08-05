Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Karabük'te Arıcak köyü mevkisinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazözlerle müdahale ediliyor. Çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Karabük'te çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.
Yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel