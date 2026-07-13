Karabük'te orman yangını kontrol altında

KARABÜK'ün Sipahiler köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Sipahiler köyü yakınlarında, öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı